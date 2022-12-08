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У Британії з’явилися в обігу перші монети із зображенням короля Чарльза III (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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У Британії з’явилися в обігу перші монети із зображенням короля Чарльза III (фото)

Фото: Getty Images

Зауважимо, що король зображений на монеті без корони.

У Великій Британії від 8 грудня ввели в обіг перші монети із зображенням короля Чарльза III, на яких раніше був портрет королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє The Sun.

Йдеться про монети з номіналом у 50 пенсів. Вони будуть доступні в усіх британських поштових відділеннях у кількості 4,9 млн одиниць.

З одного боку монети зображений король Чарльз III, а з іншого – все одно буде реверанс до покійної королеви з новим дизайном, присвяченим її життю та спадщині. Йдеться про дизайн, який спершу з’явився на короні для коронації Єлизавети ІІ 1953 року.

Що цікаво, на новій монеті з британським монархом він зображений без корони. Усе тому, що королі взагалі не часто зображуються в коронах на монетах, тоді як у королеви Єлизавети II вона була.  

© Getty Images
Фото: Getty Images
© Getty Images
Фото: Getty Images

Нагадаємо, що коронація короля Чарльза ІІІ відбудеться аж у травні 2023 року у Вестмінстерському абатстві, проте корону монарха вже готують до історичної служби.

Раніше британські ЗМІ інформували, що коли будуть введені в обіг нові банкноти із зображенням короля, вони циркулюватимуть одночасно з банкнотами із зображенням його матері королеви.

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Дата публікації
Перегляди
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