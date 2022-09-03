У Британії закінчилося голосування за нового прем’єр-міністра: хто очолить уряд

У понеділок, 5 вересня буде оголошено переможця виборів лідера Консервативної партії Великої Британії, наступного дня королева призначить його прем’єр-міністром.

Консервативна партія Великої Британії завершила голосування за нового лідера, який очолить уряд та стане наступником Бориса Джонсона.

Про це у п’ятницю, 2 вересня, повідомило BBC.

Два претенденти, серед яких колишній міністр фінансів Ріші Сунак і чинна міністерка закордонних справ Ліз Трасс, дізнаються, хто з них переміг у понеділок, 5 вересня.

Наступного дня переможець буде офіційно призначений прем'єр-міністром королевою Великої Британії.

Опитування серед консерваторів свідчить, що Трасс є явним фаворитом і має більшу підтримку серед членів партії. Ймовірно саме вона формуватиме новий британський уряд.

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Борис Джонсон залишатиметься на посаді до завершення передачі влади. The Guardian зазначає, що він, ймовірно, виступить із прощальною промовою зранку у вівторок, 6 вересня.

7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Він ухвалив таке рішення через політичну кризу та хвилю відставок членів британського уряду.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка лідирує у боротьбі за посаду прем'єр-міністра, під час дебатів заявила, що готова у разі потреби натиснути "ядерну кнопку".

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