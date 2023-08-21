У Британії засудили медсестру, що вбивала немовлят: який термін вона отримала

Суд у Манчестері (Велика Британія) засудив медсестру, яка вбивала новонароджених немовлят. Вона отримала довічне ув'язнення.

Про це повідомляє "Bild на русском".

Вважала себе Богом

Медсестрі Люсі Летбі з Великої Британії лише 33 роки. Здавалося б, усе життя попереду. Натомість до кінця своїх днів жінка пробуде за ґратами.

Йдеться про вбивство щонайменше 7 немовлят у неонатальному відділенні лікарні в місті Честер поблизу Ліверпуля. Злочини здійснювалися з 2015 по 1016 рік.

Раніше під час судових слухань мати одного із загиблих немовлят крикнула їй: "Ви думали, що це ваше право грати в Бога з життями наших дітей?".

Наразі достеменно невідомо, чи буде притягнуто до відповідальності керівництво лікарні. Декілька колишніх колег Летбі стверджують, що висловлювали підозри щодо медсестри, проте до них в адміністрації лікарні не поставилися серйозно.

Втім, це лише ті злочини, які вдалося підтвердити й довести. За даними The Guardian, слідчі виявили ще близько 30 "підозрілих інцидентів", які також сталися в лікарні, де працювала Летбі.

Що відомо про

Нагадаємо, Люсі Летбі підозрювали у вбивстві 7 немовлят та спробі розправитись з ще 10 новонародженими. Вона колола їм повітря, перегодовувала молоком, труїла інсуліном й навмисно травмувала. На думку слідства, медсестра "насолоджувалась через смерть дітей".

Прокурори стверджували, що намір Летбі полягав у тому, щоб вбити немовлят, переконуючи колег у природній причині смерті.

Але коли в лікарні зауважили різке зростання кількості немовлят, які вмирають або стан яких несподівано погіршуються, і не знайшли цьому медичного пояснення, поліція почала розслідування. Після судового розгляду, який тривав 10 місяців, журі у складі семи жінок і чотирьох чоловіків вирішило, що вона винна в нападах. Звинувачення назвало їх "наполегливими, розрахованими та холоднокровними".

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