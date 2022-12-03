У Британії затримали та звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана - ЗМІ

Крім олігарха, затримали та допитали ще двох чоловіків.

Британське Національне агентство з боротьбі зі злочинністю (NCA) затримало російського мільярдера, якого підозрють у відмиванні грошей. Ним може бути Михайло Фрідман. Згодом його звільнили під заставу.

Як повідомляється на сайті агенції, джерела УП.

"NCA провело масштабну операцію з арешту багатого російського бізнесмена за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою дачі неправдивих свідчень", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в будинку російського бізнесмена було вилучено кілька цифрових пристроїв і велика сума готівки.

Зазначається, що 58-річного бізнесмена заарештували офіцери відділу боротьбі з клептократією NCA ще 1 грудня у його лондонській резиденції. Також арештуали 35-річного чоловіка, що працював у приміщенні. Його підозрюють у відмиванні грошей і перешкоджанні діям NCA, бо він намагався залишити будівлю з сумкою, у якій було кілька тисяч фунтів готівкою.

Також в Лондоні затримали 39-річного колишньго бойфренда теперішньої партнерки бізнесмена. Йому інкримінують низку злочинів. Зокрема, відмивання грошей і змову з метою шахрайства.

Трьох затриманих допитали NCA, а згодом звільнили під заставу.

До слова, в агентстві не називають імена ні "заможного російського бізнесмена", ні інших фігурантів справи. За деякими даними, цим бізнесменом є підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман.

"Відділ NCA з боротьбі з клептократією, створений тільки цього рокук, досяг значних успіхів у розслідуванні потенційної злочинної діяльності з боку олігархів і професійних постачальників послуг, які їх підтримують і допомагають, а також тих, хто пов'язаний з російським режимом. Ми продовжимо використовувати всі доступні нам сили і тактики, щоб усунути цю загрозу", - сказав Грем Біггар, генеральний директор NCA.

Нагадаємо, 30 листопада Велика Британія розширила список санкцій, до якого увійшла низка російських чиновників. Зокрема, під обмеження потрапили голова ЦВК Елла Памфілова та голова Ростовської виборчої комісії Андрій Буров.

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