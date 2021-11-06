У Британії жінка хотіла зарізати вбивцю-некрофіла, який тричі зґвалтував тіло її вже мертвої доньки

У Британії жінка хотіла зарізати вбивцю-некрофіла, який тричі зґвалтував тіло її вже мертвої доньки

Чоловікові загрожує довічне ув'язнення за вбивство двох жінок та зґвалтування майже сотні мертвих тіл.

У Великій Британії мати померлої молодої жінки, тіло якої зґвалтував монстр-некрофіл Девід Фуллер, сказала, що її заарештували після спроби вбити його.

Як повідомлялось напередодні, 67-річному Фуллеру загрожує довічний термін після того, як він визнав себе винним у вбивстві двох молодих жінок 34 роки тому. За інформацією поліції, чоловік також зґвалтував щонайменше 100 загиблих жінок і дівчат у моргах, де працював електриком.

24-річна Азра Кемаль стала однією з жертв вбивці після того, як померла під час падіння в Кенті. Фуллер тричі займався сексом з її мертвим тілом і навіть досліджував її смерть в Інтернеті, читаючи спогади її родини та друзів.

Мама Азри розповіла, як двоє офіцерів прибули до її будинку на півночі Лондона менше місяця тому, щоб повідомити новину про насильство над її дорогоцінною дочкою в морзі, її охопив страшний гнів, повідомляє Mail Online.

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Після візиту правоохоронців жінка відправилась із кухонним ножем до поліцейського відділку, де нібито утримувався підозрюваний.

"Якби я знайшла його, я на 99,99% впевнена, що вставила би цей ніж прямо в його серце, тому що він проткнув мене. Думка про те, що він турбує її, торкається її волосся, торкається її шкіри... Утім, коли я прийшла до поліції, почалося пекло. Поліцейські, здавалося, вискакували звідусіль. Вісім чи дев’ять із них схопили мене і надягнули кайданки, кинувши на підлогу", - роповіла мати Азри.

Вона зазначила, що "провела дві години в моргу, спала з нею. І це дало мені певну втіху".

Нагадаємо, результати ДНК довели, що Фуллер вбивця. Щоправда, він це заперечував, поки не визнав свою провину на четвертий день суду. Він працював від 1989 року в моргах нині закритої лікарні Кент і Сассекс і лікарні Танбрідж Уеллс у Пембері.

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