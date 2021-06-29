У Британії жінка придбала весільну сукню з секондхенду і знайшла в ній зворушливу записку

У Британії жінка придбала весільну сукню з секондхенду і знайшла в ній зворушливу записку

Попередня власниця сукні залишила послання для наступної.

У Великій Британії молода жінка Лора придбала сукню у секондхенді для свого весілля. Приміряючи наряд, вона натрапила на цікаву записку.

Цю зворушливу історію розповідає видання The Sun.

31-річна Лора з Бромлі на півдні Лондона відвідала благодійний магазин британського Червоного Хреста. На вітрині вона побачила красиву весільну сукню і вирішила її придбати. Сукня коштувала усього 150 фунтів стерлінгів.

Жнка приміряла сукню і вона сіла на неї ідеально.

У сукні Лора виявила записку, яку залишила невідома Френ, яка подарувала свою весільну сукню британському Червоному Хресту.

"Ми були на касі, бо саме збиралися купити сукню, продавець її запаковував, і ми помітили записку. Там було ім’я попередньої власниці та її номер телефону, і було сказано:"Я б дуже хотіла побачити фотографії весілля наступної власниці", - розповідає Лора.

Дівчина надіслала світлини приміряння сукні, а потім зі свого весілля попередній власниці сукні Френ. Потім після свого весілля Лора теж написала аналогічну записку і сховала у складках сукні.

Вишукана сукня знову повернулась у благодійний магазин і зараз чекає на свою наступну власницю.

Сама ж Френ - перша власниця сукні, розповідає, що була здивована, коли отримала повідомлення від Лори.

"Я так зраділа, що моя сукня комусь сподобалася так, як і мені. Ми прикріпили подібну записку до сукні, сподіваючись, що той, хто її придбає, продовжить ділитися історією цієї прекрасної сукні!", - розповіла Френ.

Нагадаємо, що у Мережу потрапив лист, який колись написала принцеса Уельська Діана. Зворушливу записку принцеса Діана написала 1985 року, лише через шість місяців після того, як на світ з'явився її молодший син принц Гаррі.

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