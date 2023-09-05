У Британії жорстоко побили та порізали трьох дітей з України: поліція заявила про расизм

У Великій Британії, в Единбурзі, група невідомих напала на трьох дітей з України. У поліції заявили, що напад був скоєний на расовому ґрунті.

Про це пише ВВС.

Хлопці, двоє у віці 13 років і один у віці 15 років, постраждали після того, як в неділю ввечері до них підійшла група з восьми молодих людей у темному одязі. Одному з 13-річних хлопців завдали ножових поранень, іншому - рвані рани на вусі, а 15-річного хлопця вдарили кулаком.

Поліція переглядає записи з камер відеоспостереження, намагаючись знайти відповідальних за напад на Ніддрі Мейнс-роуд. Правоохоронці також розшукують свідків.

Детектив-інспектор Кіт Фейрбейрн сказав: "Я знаю, що під час нападу в цьому районі були представники громадськості, і я прошу їх зв'язатися з нами і поділитися будь-якою інформацією, яку вони можуть мати. Ми звертаємося за детальною інформацією про групу молодих людей, які були одягнені в темний одяг. Можливо, ви бачили їх десь в іншому місці? Бачили, як вони тікали? Будь-яка інформація може допомогти нам у встановленні осіб, відповідальних за ці напади".

Постраждалим хлопцям надали допомогу в лікарні, а в понеділок про інцидент повідомили в поліцію.

Раніше в в Німеччині невідомий напав на дитину через українську мову. Він скинув хлопця з моста.

Нагадаємо, в Ірландії українські біженці відмовляються платити за харчування і скаржаться на дискримінацію.

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