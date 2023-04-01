У британському МЗС відзначили передчасне святкування російськими колегами “Дня дурнів”

У МЗС Великої Британії вважають, що у російському зовнішньополітичному відомстві передчасно почали святкувати “День дурнів”, опублікувавши напередодні, 31 березня, у Twitter посилання на оновлену зовнішньополітичну доктрину РФ. Британських дипломатів розсмішив коментар російських колег до цього документу, в якому йдеться про “миролюбну” зовнішню політику Росії, яка базується “на повазі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права”.

“Квітневий День дурнів завтра”, - йдеться у твіті МЗС Великої Британії, в якому опубліковано скрін цього допису представників зовнішньополітичного відомства держави-агресорки.

April Fool's Day is TOMORROW. pic.twitter.com/649uCsA06k — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) March 31, 2023

У Міністерстві закордонних справ Росії, очевидно, довго думали, як відповісти на тонкий британський дотеп, і нарешті у суботу, 1 квітня, все таки спромоглися на відповідь.

У своєму твіті представники відомства Лаврова відповіли: “День сміху настав! Ось виправили для вас посилання”.

April Fool's!



Here, fixed the link for you



https://t.co/cEFA9CnmNl https://t.co/TMwex3AOxX — MFA Russia (@mfa_russia) April 1, 2023

Опубліковане посилання веде на сайт МЗС РФ із заголовками про “політичні злочини, скоєні Великою Британією” та “приклади фабрикування західними країнами приводів для агресії”.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс іронічно привітав Росію з тим, що починаючи з 1 квітня вона буде місяць головувати у Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

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