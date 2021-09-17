У британському парку розваг 45-кілограмовий тер’єр до смерті загриз 9-річного хлопчика: собаку привела подруга сім'ї

І матір, і власницю собаки притягнули до кримінальної відповідальності.

В англійському місті Плімут д ев'ятирічного хлопчика до смерті загриз собака, який належить подрузі сім'ї, після того, як дитина залишилася наодинці з псом у вагончику в парку відпочинку.

Про це повідомляє Metro.

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Френкі МакРічі на момент нападу перебував у вагончику в парку відпочинку, куди прийшов зі своєю матір’ю та її подругою Сейді Тоттерделл. Остання орендувала там вагончик і привезла до нього собаку.

У вечір нападу всі дорослі вийшли до соціального клубу парку, а потім повернулися близько півночі, а Френкі залишився з псом. У результаті дитина отримала травми голови та шиї після нападу 45-кілограмового американського бульдогового кроса стаффордширського бультер’єра.

Подруга Шеріл Крокер сказала, що мати кілька разів ходила до Френкі, і дізналася про напад, коли почула крик. Пані Уілліс виявила Френкі на підлозі кухні у крові.

На місце викликали медиків, які намагалися реанімувати дитину, але о 5.35 ранку вони констатували його смерть. Юристка, зареєстрована у Міністерстві внутрішніх справ, заявила, що Френкі помер від крововтрати, спричиненої укусами собак. За її словами, Френкі намагався відбитися від нападу, та, на жаль, марно.

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Видання пише, що Френкі народився з вродженим серцевим захворюванням і вживав препарати для розрідження крові, але це не стало причиною його смерті.

" Травми настільки руйнівні, і настільки великі, що будь-хто, дитина чи дорослий, помер би від крововтрати", - сказала юристка.

Суд заслухав всі сторони і власницю собаки та матір притягнули до кримінальної відповідальності та ув’язнили. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше в Британії в місті Сток трирічного хлопчика госпіталізували після того, як його пошматував агресивний французький мастиф. На момент нападу малюк грав у теніс в парку зі своєю мамою.

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