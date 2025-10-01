- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 753
- Час на прочитання
- 2 хв
У Брюсселі під Європарламентом продають картоплю: ціна за кілограм вражає
Вартість одного кілограма картоплі у Брюсселі виявилася космічною — близько 240 грн (5 євро).
В центрі Брюселя розташований мініярмарок, на якому продають овочі, фрукти та м’ясо. До прикладу, картоплю продають по 5 євро (понад 240 грн) за кілограм.
Про це розповіла директорка проєкту з профпідготовки в Івано-Франківську Оксана Архипчук у своєму Instagram.
Вона представляє Україну на фестивалі New European Bauhaus у Брюсселі (Бельгія).
«Ну що, приїхали до Брюсселя — треба на базар піти. Як же побувати в місті і не піти на базар? Картопелька файна. гарбузи які красиві! Все дуже біо», — розповіла вона.
В асортименті: картопля, морква, гарбузи, яблука та інші фрукти/овочі. Також Архипчук зауважила, що є стенд з м’ясними продуктами.
Раніше ми писали про те, що в Україні різко змінилися ціни на овочі й фрукти. Так, найбільше зростання демонструють:
морква — від 6-12 грн/кг до 8-15 грн/кг
буряк — від 5-10 грн/кг до 8-11 грн/кг
огірки — 25-75 грн/кг
броколі — 40-65 грн/кг
цвітна капуста — до 25-50 грн/кг.
солодкий перець зріс у ціні — від 20-60 грн/кг до 45-55 грн/к
кабачки — від 6-15 грн/кг до 10-22 грн/кг.
Що здешевшало:
помідори — мінімальна межа впала від 12 до 8 грн/кг.
цибуля ріпчаста — від 9 до 7 грн/кг
білокачанна капуста — від 5-20 грн/кг до 9-17 грн/кг
пекінська капуста — від 25-35 грн/кг до 20-35 грн/кг
Також здешевшали часник і зелена цибуля, що частково компенсувало здорожчання інших позицій.
Картопля у супермаркетах залишилася стабільною — 12,90-18,90 грн/кг.
Якщо говорити про фрукти та ягоди, то здорожчали:
яблука — від 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг
виноград — від 40-120 грн/кг до 40-150 грн/кг.
лохина — 180-380 грн/кг
малина знизилася до 150-220 грн/кг.
Здешевшали:
груші — від 20-90 грн/кг до 20-80 грн/кг.
сливи — від 20-50 грн/кг до 15-50 грн/кг.
кавуни — від 10-17 грн/кг до 6-20 грн/кг
дині — від 20-55 грн/кг до 15-35 грн/кг.
Нектарини зберегли ціновий діапазон у межах 50-110 грн/кг.
Імпорт — здешевшали ківі та апельсини.