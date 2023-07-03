У Брянській області – "бавовна" з пожежами: в Росії заявили про обстріл (фото, відео)

У селищі Біла Берізка Брянської області 3 липня загорілися кілька приватних будинків після начебто "ударів з боку ЗСУ".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Декілька приватних житлових будинків палахкотять просто зараз у брянському селищі Біла Березка після ударів ЗСУ", – йдеться в заяві одного з російських пабліків.

Це селище розташоване біля російсько-українського кордону. До приїзду пожежників місцеві мешканці намагалися загасити вогонь із садового шланга, проте впоратися з пожежею не вдалося.

Пропагандисти також заявляють про нібито обстріл з РСЗВ "Град" Климівського та Трубчевського районів. Так, жителі сіл Кістер та Солов’їівка заявили про близько 15 "прильотів".

У пабліках також стверджується, що в ніч проти 3 липня та вранці "під атаку потрапили" села Курковичі та Ломаківка. Там зафіксували п'ять "прильотів".

Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив, що постраждалих немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби.

В Росії заявили про "обстріл" Брянської області

Нагадаємо, 2 липня поблизу російського міста Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї прогримів потужний вибух біля місцевого військового аеродрому. Саме там розміщена пускова установка дронів Shahed, якими росіяни атакують Україну. На місці утворилася велетенська вирва діаметром 10 м та завглибшки 4 м.

Додамо, в ФСБ Росії 3 липня заявили, що запобігли спробі замаху на Сергія Аксьонова – самопроголошеного "очільника" Криму та російського колаборанта. Там заявили про затримання підозрюваного та виклали відео з його допитом, де чоловік стверджує, що був начебто завербований українськими спецслужбами.

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