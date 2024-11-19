У Брянській області БпЛА атакували ракетний арсенал: гриміли вибухи (відео)

На території арсеналу зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ.

У Брянській області Росії в ніч проти 19 листопада безпілотники атакували 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони. Місцеві жителі зняли на відео вибухи та спалахи в небі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Вночі у Брянській області оголошували ракетну небезпеку оголошували. Жителі міста Карачева повідомили про атаку на військову базу.

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На відео місцевих мешканців видно заграву та чутно звуки детонації. Місцева влада повідомляла про атаку безпілотниками.

Водночас Коваленко повідомив, що у Брянській області був удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ.

"Там були артилерійські боєприпаси, включно з кндрівськими до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ. Ще раніше він був атакований дронами", – йдеться в заяві Коваленка.

Своєю чергою в Міноборони РФ стверджують, що сили ППО вранці начебто знищили 12 українських безпілотників над Брянською областю, ще один – над Бєлгородською.

Дрони атакували ракетний арсенал у Брянській області

Нагадаємо, 67-й арсенал ГРАУ РФ вже був атакований на початку жовтня. Це найближчий до лінії фронту склад боєприпасів: він розташований за 114 км від кордону з Україною.

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