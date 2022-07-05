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У Брянській області Росії троє невідомих в одягу "Правого сектору" обстріляли військомат - Арестович

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У Брянській області Росії троє невідомих в одягу "Правого сектору" обстріляли військомат - Арестович

Скриншот з відео

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у Брянській області піднімається партизанський рух.

Троє невідомих в одягу "Правого сектору" обстріляли військомат у Брянській області.

Про це Арестович сказав у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 5 липня.

"У Брянській області Росії розташована 44 мотострілкова дивізія, яка одночасна направлена на територію України та Білорусі. Вона там має штабквартиру. Так от там на військову частину напали троє невідомих, обстріляли її. Вони були в одягу "Правого сектору": один був чорно-червоним, інший – чорним. Вони відкрили вогонь, когось поранили. Їх там шукають. Вже партизанський рух піднімається у них", - сказав він.

Нагадаємо, що Арестович зробив новий прогноз щодо війни. Він вважає, що взяття Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська було останнім успіхом російської армії на території України.

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