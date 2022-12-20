У Брянській області сталася "бавовна" на енергооб'єкті: з'явилося вiдео

У вівторок, 20 грудня, у Трубчевському районі Брянської області стався вибух на енергетичному об'єкті, який атакував безпілотник.

У Telegram-каналах з'явилося відео удару по об'єкту.

На відео у Мережі видно, як удар по районних електричних мережах завдав об'єкт, схожий на безпілотник.

До слова, про атаку на енергооб'єкт повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз. За його словами, постраждалих у результаті атаки немає.

Росіяни заявили про удар по енергооб'єкту в Брянській області: з'явилося відео

"В результаті атаки безпілотника на території РЕМу Трубчевському районі є руйнування адміністративної будівлі та автомобіля", - наголосив він.

До слова, Трубчевський район Брянської області розташований неподалік Сумської області.

Нагадаємо, у прикордонній до України Бєлгородській області РФ, у Шебекіно, спалахнула потужна пожежа на енергетичному об'єкті. Місто повністю знеструмлене, також немає води. За попередніми даними, є один постраждалий.

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