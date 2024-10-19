У Брянській області зграя БпЛА атакувала завод: стало відомо, що там виготовляють

Вночі безпілотники атакували російський завод "Кремній ЕЛ" у Брянській області.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

Вказано, що про атаку на завод повідомляли місцеві жителі. Губернатор області Олександр Богомаз про атаку на підприємство не повідомляв. Він лише сказав, що "внаслідок детонації вибухового пристрою збитого безпілотника у горищній частині нежитлової будівлі сталося займання".

Відомо, що на цьому заводі, серед іншого, виробляють деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер2".

"Кремній ЕЛ" – це один із найбільших виробників мікроелектроніки в РФ. 2017 року 94% продукції підприємства випустило на потреби російського Міноборони. Завод обслуговує концерни "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Сузір'я" та "Вега".

Нагадаємо, що увечері 7 вересня дрон атакував промисловий об'єкт у Брянську Російської Федерації. Російська влада звинуватила в цьому Україну.

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