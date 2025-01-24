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У Брянську після "прильотів" призупиняє роботу завод "Кремній": чим він важливий

У Брянську після "прильотів" призупиняє роботу завод "Кремній": чим він важливий

Атака на завод "Кремній" у Брянську 24 січня / Колаж

"Кремній" – один з лідерів виробництва мікроелектроніки для російських ракет і ППО.

Завод "Кремній" у Брянську призупиняє роботу після серії влучань у ніч проти 24 січня. Підприємство є важливим для російської оборонної промисловості.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Атакований уночі завод "Кремній" перебуває у Топ-2 виробників мікроелектроніки для ракет і протиповітряної оборони Росії.

Коваленко уточнив, що на підприємстві виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, зенітно-ракетних комплексів "Панцир", ракет Іскандер, для радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників.

Нагадаємо, невідомі безпілотники у ніч проти 24 січня влаштували атаку на рязанський НПЗ та брянський завод "Кремній".

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