У Брянську після "прильотів" призупиняє роботу завод "Кремній": чим він важливий

"Кремній" – один з лідерів виробництва мікроелектроніки для російських ракет і ППО.

Завод "Кремній" у Брянську призупиняє роботу після серії влучань у ніч проти 24 січня. Підприємство є важливим для російської оборонної промисловості.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Атакований уночі завод "Кремній" перебуває у Топ-2 виробників мікроелектроніки для ракет і протиповітряної оборони Росії.

Коваленко уточнив, що на підприємстві виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, зенітно-ракетних комплексів "Панцир", ракет Іскандер, для радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників.

Нагадаємо, невідомі безпілотники у ніч проти 24 січня влаштували атаку на рязанський НПЗ та брянський завод "Кремній".

Читайте також: