У Британії мігранти масово вдають із себе геїв: за цим стоїть злочинна схема

Мігранти з Пакистану вдають із себе геїв / © Unsplash

У Великій Британії юристи допомагають мігрантам видавати себе за геїв, аби отримати притулок у країні. Станом на кінець 2024 року у Великій Британії вже налічувалося близько 12 мільйонів мігрантів та біженців.

Як виявилося, тіньові юридичні фірми беруть тисячі фунтів стерлінгів за допомогу мігрантам у вдаванні того, що вони геї. Про це дізналися BBC.

Мігранти у Великій Британії видають себе за геїв заради притулку

Нагадаємо, у Великій Британії діє процедура надання притулку біженцям, які не можуть повернутися додому через гоніння та несхвалення гомосексуальних стосунків. Такі люди можуть отримати притулок і дозвіл на довгострокове проживання у Великій Британії. Процедура відносно легка.

Така законодавча «лазівка» стимулює нелегальних мігрантів вдавати, що вони геї чи лесбійки і не можуть повернутися додому. Мігранти звертаються до тіньових юридичних компаній, де за гроші їм вигадують історію та інструктують, як отримати сфабриковані докази — фотографії, листи та медичні висновки.

З готовим пакетом фейкових документів мігранти подаються на притулок. Переважно так почали діяти мігранти з Пакистану та Бангладешу. У Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії повідомили, що всі, хто намагаються зловживати системою, зіткнуться з усією суворістю законів, у тому числі з депортаціями.

Найчастіше до вдавання з себе геїв чи лесбійок вдаються мігранти, в яких завершився термін дії студентських, робітничих чи туристичних віз. Станом на зараз близько 35% усіх заяв про надання притулку припадає саме на цю групу.

Журналісти під прикриттям спробували отримати таку послугу в тіньових юридичних компаніях. Їм вдалося встановити, що середній чек за створення історії та фейкових документів становить 7000 фунтів стерлінгів (близько 413 тисяч гривень). Фальшиві прохачі притулку мали відвідати лікарів та заявити про депресію; деякі навіть казали, що мають ВІЛ. Одна з юридичних консультанток похизувалася тим, що займається поданням мігрантів на притулок за сфабрикованими документами вже 17 років.

Журналісти також дізналися, що після отримання притулку люди можуть вивозити свої родини з Пакистану чи інших країн, а потім оформлювати їх так само.

Навіть коли один із журналістів сказав, що він не гей, йому продовжили пропонувати послуги та заявили, що «тут усі не геї, але це єдиний шанс отримати притулок». Також юридичні консультанти апелювали до того, що нині немає жодних перевірок, чи справді чоловіки є геями, а жінки — лесбійками. Проводиться лише усна співбесіда з наданням документів та доказів.

Юристи навіть готові оскаржувати відмови, якщо їхні клієнти не отримають притулку.

Як реагує уряд Великої Британії

У Великій Британії відразу відреагували на резонансне розслідування. Лейбористи закликали вжити жорстких заходів щодо юридичних фірм та консультантів, які надають такі послуги.

Також пропонується припинити видачу студентських віз громадянам Пакистану, як це зробили минулого місяця для громадян Афганістану, Камеруну, М’янми та Судану.

Нелегальним імігрантам хочуть заборонити можливість прохати про притулок.

Проблема мігрантів у Великій Британії

Велика Британія нині у стані масштабної міграційної кризи. За 2025 рік зафіксували рекордну кількість нелегальних мігрантів, що прибули через Ла-Манш (понад 30 тисяч людей). На проблему з мігрантами вказують 48% британців.

Через це уряд Кіра Стармера впроваджує нові обмеження. Мігрантам підвищили вимоги до знання мови, обмежили право проживання та скасували автоматичне отримання постійного місця проживання.

Додаткову напругу створюють українські біженці, яких у Британії близько 265 тисяч.