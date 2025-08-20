У Британії повідомили, коли відправлять своїх солдатів до України

Британські солдати. / © Getty Images

Велика Британія залишається готовою розглянути можливість введення військ до України у разі досягнення мирної угоди з агресоркою РФ.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє Independent.

"Прем'єр-міністр (Кір Стармер - Ред.) чітко дав зрозуміти, що готовий розглянути можливість введення британських військ в разі досягнення мирної угоди", - наголосив очільник британскього Міноборони.

Він наголосив, що Британія та "багато інших країн" хочуть підтримати Україну в її прагненні запобігти майбутній агресії Росії та запевнити її, що "ми залишимося з нею, щоб спробувати забезпечити довгостроковий мир".

За даними ЗМІ, очільник британських збройних сил Тоні Радакін підтвердить союзникам, що Лондон надасть солдатів для допомоги в матеріально-технічному забезпеченні та навчанні, але не розмістить їх поблизу Росії. Тобто про те, що військові можуть опинитися на передовій і брати участь у бойових діях не йдеться.

Натомість зазначається, що Британія готова розгорнути війська в Україні "для забезпечення безпечного неба, безпечного моря і зміцнення українських збройних сил".

Нагадаємо, Bloomberg з посилання на власні джерела повідомило про те, що близько 10 країн готові направити війська до України після завершення війни. Зокрема, відомо, що Велика Британія та Франція готові направити сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні, подалі від лінії фронту.

Зокрема, голова комітету Бундестагу з оборони Томас Ревекамп заявив, що Німеччина також може спрямувати своїх військовослужбовців до України за умови довгострокового режиму припинення вогню. З його слів, у Бундесвері існує «цілий спектр військових можливостей», які можуть забезпечити тривалий мир в Україні.