У Британії прогримів потужний вибух і виникла вогняна куля: тряслися будинки

Пожежа на території промислової зони Groundwell у Свіндоні після вибуху / © @Purdy_Frog

У британському графстві Вілтшир 24 вересня пролунав «масштабний вибух» на території промислової зони Groundwell у Свіндоні, після чого спалахнула велика пожежа.

Про це повідомляє Sky News.

Поліція, швидка допомога та пожежники прибули на місце події близько 19:30.

У поліції Вілтшира повідомили, що триває евакуація безпосередньо прилеглих районів, але мешканцям інших частин міста виїжджати не потрібно. Правоохоронці звернулися до жителів з проханням залишатися вдома, зачинити вікна та уникати території промпарку, аби не наражати себе на небезпеку.

За інформацією пожежно-рятувальної служби Дорсета і Вілтшира, до ліквідації наслідків залучено щонайменше 10 пожежних машин та спеціалізовану техніку, зокрема автодрабину та автоцистерни. У службі уточнили, що рятувальники борються з пожежею на складі та докладають зусиль, щоб узяти ситуацію під контроль.

Очевидці ділилися враженнями у соцмережах. Хлоя Хаккетт написала, що стався «масштабний вибух», і її будинок «буквально затрусило». Вона додала: «Величезна вогняна куля. Дуже сподіваюся, що ніхто не постраждав і що служби екстреної допомоги будуть у безпеці».

«Я ще подумала, що це за страшний гуркіт був. Двері затрусилися. Я навіть подумала, що хтось намагається вдертися в будинок. Сподіваюся, всі в безпеці й ніхто не постраждав», — написала Анжела Вілліс.

Ще один користувач зазначив, що «буквально весь будинок затрусило», і додав: «Свіндон буквально у вогні».

