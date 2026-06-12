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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Британії призначили нового міністра оборони: що про нього відомо

Уряд працює над посиленням збройних сил і реагує на сучасні безпекові виклики.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ден Джарвіс

Ден Джарвіс / © Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер призначив Дена Джарвіса новим міністром оборони країни.

Він замінив на цій посаді Джона Гілі, який подав у відставку, повідомляє Sky News.

Стармер зазначив, що уряд працює над посиленням збройних сил і реагує на сучасні безпекові виклики.

«Я радий призначити Дена Джарвіса міністром оборони, оскільки ми зміцнюємо наші збройні сили та відповідаємо на зростаючі загрози, що стоять перед нашою країною», — заявив він.

Прем’єр також підкреслив, що головним обов’язком уряду є забезпечення безпеки громадян. За його словами, Велика Британія здійснює найбільше стабільне збільшення витрат на оборону з часів Холодної війни.

Ден Джарвіс є членом парламенту з 2011 року. У 2018–2022 роках він обіймав посаду мера Південного Йоркширу. Із 2024 року працював міністром безпеки в Міністерстві внутрішніх справ. Раніше він служив офіцером у парашутному полку та брав участь у місіях у Косові, Сьєрра-Леоне, Іраку та Афганістані.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про відставку в четвер, 11 червня.

Ми раніше інформували, що усі п’ять британських ударних підводних човнів класу Astute наразі не можуть виконувати бойові завдання через ремонти та технічне обслуговування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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