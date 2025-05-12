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У Британії розкрили російську шпигунську мережу: як покарали її керівника і спільників
Суд виніс вироки за стеження на користь Кремля — серед цілей були українські військові та журналісти.
У Лондоні винесли вироки шістьом членам російської шпигунської мережі, що діяла під прикриттям у Великій Британії. Лідера групи, 47-річного болгарина Орліна Русєва, засуджено до 10 років і 8 місяців ув’язнення. Він визнав себе винним у змові з метою шпигунства на користь Росії.
Про це пише Reuters.
Як встановило слідство, Русєв координував дії шпигунського осередку, який займався стеженням за журналістами, опозиціонерами та українськими військовими, що проходили підготовку на базі США в Німеччині. Операції велися за вказівками Яна Марсалека — колишнього топменеджера німецької компанії Wirecard, якого підозрюють у зв’язках із російськими спецслужбами.
Загалом шестеро засуджених отримали близько 40 років позбавлення волі:
Бізер Джамбазов — 10 років і 2 місяці
Катрін Іванова — 9 років і 8 місяців
Ваня Габерова — 8 років (із вирахуванням понад року попереднього ув’язнення)
Тихомир Іванчев — 8 років
Іван Стоянов — 6 років і 4 місяці
Суд визнав, що група не діяла напряму від імені спецслужб РФ, але була мотивована фінансово. Її діяльність кваліфікували як серйозну загрозу національній безпеці Британії.
Місцезнаходження Яна Марсалека, якого розшукують у Німеччині за фінансові злочини, досі невідоме. Передбачається, що він переховується в Росії. Кремль утримався від коментарів щодо вироку.
Раніше повідомлялось, що польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України у справі масштабної пожежі в торговому центрі у Варшаві. За даними слідства, за підпалом стояли російські спецслужби.