У Британії розкрили російську шпигунську мережу: як покарали її керівника і спільників

У Британії розкрили російську шпигунську мережу. / © Getty Images

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У Лондоні винесли вироки шістьом членам російської шпигунської мережі, що діяла під прикриттям у Великій Британії. Лідера групи, 47-річного болгарина Орліна Русєва, засуджено до 10 років і 8 місяців ув’язнення. Він визнав себе винним у змові з метою шпигунства на користь Росії.

Про це пише Reuters.

Орлін Русєв. / © Reuters

Як встановило слідство, Русєв координував дії шпигунського осередку, який займався стеженням за журналістами, опозиціонерами та українськими військовими, що проходили підготовку на базі США в Німеччині. Операції велися за вказівками Яна Марсалека — колишнього топменеджера німецької компанії Wirecard, якого підозрюють у зв’язках із російськими спецслужбами.

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Загалом шестеро засуджених отримали близько 40 років позбавлення волі:

Бізер Джамбазов — 10 років і 2 місяці

Катрін Іванова — 9 років і 8 місяців

Ваня Габерова — 8 років (із вирахуванням понад року попереднього ув’язнення)

Тихомир Іванчев — 8 років

Іван Стоянов — 6 років і 4 місяці

Суд визнав, що група не діяла напряму від імені спецслужб РФ, але була мотивована фінансово. Її діяльність кваліфікували як серйозну загрозу національній безпеці Британії.

Місцезнаходження Яна Марсалека, якого розшукують у Німеччині за фінансові злочини, досі невідоме. Передбачається, що він переховується в Росії. Кремль утримався від коментарів щодо вироку.

Раніше повідомлялось, що польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України у справі масштабної пожежі в торговому центрі у Варшаві. За даними слідства, за підпалом стояли російські спецслужби.

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