Державний зрадник Віктор Медведчук

У п’ятницю, 21 листопада, суд у Лондоні виніс вирок колишньому британському депутатові Європарламенту Натану Гіллу. Його засуджено до 10,5 років позбавлення волі за виступи в Європейському парламенті на користь Росії в обмін на гроші, отримані від тоді ще проросійського українського політика та олігарха Віктора Медведчука, якого тепер визнано державним зрадником.

Про це повідомляє ВВС.

52-річний Натан Гілл був депутатом Європарламенту з 2014 по 2020 рік спочатку від партії UKIP, а потім від партії Brexit (тепер Reform UK).

Суд підтвердив, що британський політик представляв «аргументи на користь російських інтересів щодо України» в Європейському парламенті та в ЗМІ та отримав «значні» суми грошей за підтримку цих позицій.

Одним із доказів у справі, який оголошено прокурором, стала промова Натана Гілла в Європейському парламенті від 12 грудня 2018 року, в якій він «відтворив чернетки, надіслані йому Олегом Волошиним», на той час народним депутатом від проросійської партії «ОПЗЖ».

Згідно з обвинувальним актом, Волошин пропонував євродепутату грошові суми від українського олігарха, тісно пов’язаного з Кремлем, Віктора Медведчука, заарештованого Україною на початку війни з Росією, а потім переданого Москві в результаті обміну полоненими.

За кожен свій публічний виступ Натан Гілл отримував до п’яти тисяч фунтів стерлінгів або євро, йдеться в обвинувальному акті.

Оскільки Гілл визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення у хабарництві, за просування російських наративів у Європарламенті він отримав від Медведчука щонайменше 40 тисяч фунтів стерлінгів.

Оголошуючи вирок суддя Чіма-Грабб наголосила, що поведінка політика «фундаментально скомпрометувала цілісність наднаціонального законодавчого органу» та являє собою «серйозну зраду довіри, наданої виборцями».

Після оголошення вироку міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що Натан Гілл «використовував своє привілейоване становище, щоб поставити зловмисні інтереси Росії вище за інтереси Сполученого Королівства в обмін на гроші, що є зрадою нашої країни, нашого народу та нашої національної безпеки».

Нагадаємо, влітку 2025 року Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію «Росія — не мій ворог». Наліпки з цим гаслом з’явились у Румунії, Франції та Італії.