У Британії винесли вирок за підпал складу, пов’язаного з Україною: слід веде до "групи Вагнера"

У Британії винесли вирок за підпал складу. / © Фото з відкритих джерел

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Суд присяжних у Лондоні визнав винними трьох чоловіків у підпалі складу на сході міста, який був пов’язаний із постачанням супутникового обладнання Starlink до України. Напад, за даними слідства, було організовано на замовлення російської терористичної організації “група Вагнера”.

Про це повідомляє Sky News.

Пожежа сталася 20 березня 2023 року на території підприємства в районі Лейтон. Вогонь знищив об’єкт і завдав збитків на суму близько одного мільйона фунтів стерлінгів.

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Обвинувачені — 23-річні Нії Коджо Менсах і Джакім Роуз, а також 20-річний Угніус Асмена — заперечували провину, але були визнані винними в підпалі за обтяжувальних обставин. Ще один підозрюваний, 61-річний Пол Інгліш, був виправданий.

Організаторами атаки були 20-річний Ділан Ерл і 23-річний Джейк Рівз. За даними обвинувачення, вони діяли в координації з “групою Вагнера” і завербували виконавців для серії нападів. Обоє визнали провину за статтями нового британського закону про національну безпеку: Ерл — у підпалі та підготовці злочину, Рівз — у співпраці з іноземною розвідкою.

Джейк Рівз, 23 роки, та Ділан Джеймс Ерл, 20 років. / © Sky News

Прокуратура заявила, що метою дій було сприяння російським інтересам і підрив підтримки України. За версією слідства, окрім підпалу складу, планувалися напади на ресторан і винний магазин у Мейфері, а також викрадення їхнього власника — відомого російського опозиціонера.

Це перша справа у Великій Британії, в якій було винесено вироки за новими положеннями законодавства про контррозвідку.

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Окрім основних фігурантів, у справі фігурували ще двоє: 20-річного Ештона Еванса визнали винним у приховуванні змови, пов’язаної з планом викрадення, але виправдали у частині, що стосується складу. 23-річного Дмірьюса Паулаускаса присяжні повністю виправдали після майже доби нарад.

Нагадаємо, 20 березня 2024 року на промисловому підприємстві в Лейтоні, східний Лондон, спалахнула масштабна пожежа. Горіли склади двох служб доставки посилок — Oddisey та Meest UK. Обидві компанії належать подружжю українців, Михайлу та Олені Бойковим, які мешкають у Лондоні.