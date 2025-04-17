У Британії випробували радіохвильову зброю для знищення дронів – FT

Дрон

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Міністерство оборони Великої Британії успішно протестувало нову мікрохвильову зброю проти дронів.

Про це пише Financial Times.

Система під назвою «RapidDestroyer», створена консорціумом на чолі з Thales, використовує високочастотне радіовипромінювання, яке виводить з ладу або повністю знищує електроніку дронів на значній відстані.

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Під час випробувань було знешкоджено два рої по вісім дронів, а загалом у рамках серії тестів — понад 100 дронів. Система ще перебуває на ранній стадії: її змонтовано на платформі вантажівки, і вона потребує значної кількості енергії.

Аналогічна американська система THOR, розроблена ВПС США, має розмір морського контейнера, а ще одна — Leonidas — створена для флоту.

З моменту вторгнення РФ в Україну у 2022 році дрони стали ключовим елементом бойових дій. За словами Романа Костенка, голови комітету ВРУ з питань оборони, дрони стали причиною або сприяли до 80% втрат на полі бою.

Малі, дешеві й численні дрони — складна ціль для традиційних засобів ППО. Але електромагнітна зброя типу RapidDestroyer створює широкий пучок, здатний нейтралізувати декілька цілей одночасно. Це робить її ефективною проти роїв, хоча менш придатною для захисту критичної інфраструктури через широку зону ураження.

Джастін Бронк із Королівського інституту об’єднаних служб вважає, що така зброя буде надзвичайно корисною для захисту фронтових баз, кораблів або інших об’єктів, де точність менш критична.

Війна в Україні стала полем електронного протистояння: російські засоби РЕБ впливають навіть на GPS-наведення HIMARS, зазначають у британській армії. Проти мікрохвильової зброї дрони можна захистити, екрануючи їх електроніку від зовнішніх електромагнітних полів.

У майбутньому цю технологію планують застосовувати і для протиракетної оборони. Зокрема, ВМС США планують у 2026 році протестувати систему Project Meteor, яка здатна знищувати гіпершвидкісні протикорабельні ракети.

© Financial Times

Нагадаємо, у Великій Британії заявили, що цілком підтримують плани майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо постачання Україні ракет Taurus.