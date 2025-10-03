У Британії заявили, що Росія щотижня глушить її супутники і не тільки

Космічне командування Великої Британії / © Getty Images

Реклама

Очільник Космічного командування Великої Британії генерал-майор Пол Тедман заявив, що російські сили регулярно, фактично щотижня, намагаються глушити британські військові супутники. За його словами, РФ також відстежує космічні активи країни та збирає з них інформацію.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми бачимо, що наші супутники глушаться росіянами на досить постійній основі», — заявив голова британського Космічного командування.

Реклама

Британія експлуатує близько шести військових супутників для зв’язку та спостереження, які, за словами Тедмана, оснащені технологіями протидії глушінню.

«У них є корисні навантаження на борту, які відстежують наші супутники і намагаються збирати з них інформацію», — сказав генерал-майор.

Росія стежила і за німецькими супутниками

Загроза втручання у космосі не обмежується лише Великою Британією. У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Росія відстежувала два супутники Intelsat, які використовуються німецькими військовими.

«Вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично виводити супутники з ладу», — заявив міністр на космічній конференції у Берліні.

Реклама

Як відповідають Британія та США?

У відповідь на зростання міжнародної напруги Британія та США минулого місяця вперше провели спільний супутниковий маневр у космосі, що чиновники оборонної сфери назвали важливим кроком уперед у зміцненні співпраці союзникі

Між 4 і 12 вересня американський супутник був переміщений на орбіті для перевірки стану британського супутника та підтвердження його справності. Тест став частиною операції Olympic Defender — спільної військової програми, спрямованої на підвищення захисту та стійкості супутників.

«Виконано бездоганно разом із Космічним командуванням США, я не можу бути більш задоволений чи пишатися швидким прогресом, якого ми досягаємо з нашими союзниками. Ми тепер разом із союзниками здійснюємо передові орбітальні операції, щоб захищати та відстоювати наші спільні національні й військові інтереси у космосі», — зазначив генерал Тедман.

До слова, раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила про готовність своєї країни та НАТО реагувати на будь-які порушення повітряного простору Альянсу. Купер зазначила, що Британія збиватиме чужі літаки у повітряному просторі НАТО. Міністерка також попередила, що порушення повітряного простору з боку Росії «ризикують призвести до безпосереднього збройного протистояння».

Реклама

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що російська агресія загрожує усій Європі, і закликав континент усвідомити, що він уже протистоїть Кремлю. Стармер констатував, що Москва вдається до різноманітних втручань по всій Європі — «чи то до нашого повітряного простору, чи то шляхом кібератак».