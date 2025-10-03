- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 2 хв
У Британії заявили, що Росія щотижня глушить її супутники і не тільки
Загроза у космосі не обмежується Британією: Німеччина також підтвердила, що РФ відстежувала її супутники Intelsat.
Очільник Космічного командування Великої Британії генерал-майор Пол Тедман заявив, що російські сили регулярно, фактично щотижня, намагаються глушити британські військові супутники. За його словами, РФ також відстежує космічні активи країни та збирає з них інформацію.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Ми бачимо, що наші супутники глушаться росіянами на досить постійній основі», — заявив голова британського Космічного командування.
Британія експлуатує близько шести військових супутників для зв’язку та спостереження, які, за словами Тедмана, оснащені технологіями протидії глушінню.
«У них є корисні навантаження на борту, які відстежують наші супутники і намагаються збирати з них інформацію», — сказав генерал-майор.
Росія стежила і за німецькими супутниками
Загроза втручання у космосі не обмежується лише Великою Британією. У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Росія відстежувала два супутники Intelsat, які використовуються німецькими військовими.
«Вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично виводити супутники з ладу», — заявив міністр на космічній конференції у Берліні.
Як відповідають Британія та США?
У відповідь на зростання міжнародної напруги Британія та США минулого місяця вперше провели спільний супутниковий маневр у космосі, що чиновники оборонної сфери назвали важливим кроком уперед у зміцненні співпраці союзникі
Між 4 і 12 вересня американський супутник був переміщений на орбіті для перевірки стану британського супутника та підтвердження його справності. Тест став частиною операції Olympic Defender — спільної військової програми, спрямованої на підвищення захисту та стійкості супутників.
«Виконано бездоганно разом із Космічним командуванням США, я не можу бути більш задоволений чи пишатися швидким прогресом, якого ми досягаємо з нашими союзниками. Ми тепер разом із союзниками здійснюємо передові орбітальні операції, щоб захищати та відстоювати наші спільні національні й військові інтереси у космосі», — зазначив генерал Тедман.
До слова, раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила про готовність своєї країни та НАТО реагувати на будь-які порушення повітряного простору Альянсу. Купер зазначила, що Британія збиватиме чужі літаки у повітряному просторі НАТО. Міністерка також попередила, що порушення повітряного простору з боку Росії «ризикують призвести до безпосереднього збройного протистояння».
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що російська агресія загрожує усій Європі, і закликав континент усвідомити, що він уже протистоїть Кремлю. Стармер констатував, що Москва вдається до різноманітних втручань по всій Європі — «чи то до нашого повітряного простору, чи то шляхом кібератак».