У Британії засудили "бізнесменів", які отримали мільйони через війну в Україні: до цього причетний росіянин

У Британії засудили банду через відмивання грошей / © Getty Images

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У Великій Британії засудили ділків через відмивання грошей. Кошти вони заробляли, користуючись війною в Україні.

Про це пише Sky News.

«Після початку війни угруповання купувало у Великій Британії мікроавтобуси та вантажівки, щоб продати їх в Україні, а потім конвертувало зароблені гроші в криптовалюту. Вони скористалися попитом на транспортні засоби в Україні та відсутністю регулювання криптовалюти в Україні, щоб відмити 6,63 млн фунтів стерлінгів у період від 2022-го до 2023 року», — йдеться у повідомленні.

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52-річний Валерій Попович з Санбері-на-Темзі та 43-річний Віталій Луцак з Чешунта, Хартфордшир засуджені до 6,5 року ув’язнення.

Дружині Поповича, 42-річній Оксані Попович, також із Санбері-на-Темзі, вирок буде оголошено 30 травня.

Всі вони були визнані винними у переведенні майна, отриманого злочинним шляхом, або відмиванні грошей, а також у веденні незареєстрованого бізнесу з надання грошових послуг.

Валерій Попович керував експортною компанією «Спринт Комерс ЛТД», яка купувала автомобілі у Великій Британії у легальних трейдерів і продавала їх в Україні. Його дружина також працювала в компанії.

Валерій Попович / © Metropolitan Police

Він купував транспортні засоби за гроші, отримані злочинним шляхом, перед тим, як кошти від продажу були розміщені в Україні в банках або пунктах обміну валют, а потім конвертовані в криптовалюту.

Луцак виступав у ролі грошового координатора операції, відправляючи Поповича збирати нелегальну готівку від «кримінальних клієнтів» у Великій Британії, яку він потім використовував для купівлі автомобілів. Поліція виявила, що через його «криптогаманці», які зберігалися на комп’ютері, пройшло понад $14 млн у криптовалюті.

Віталій Луцак / © Metropolitan Police

Частину відмитої готівки контролював громадянин Росії Семен Куксов, який був засуджений 27 жовтня 2023 року Королівським судом Саутворка в межах операції «Дестабілізація», проведеної Національним агентством з боротьби зі злочинністю (NCA).

У лютому 2024 року Куксов був засуджений Королівським судом Саутворка до п’яти років і семи місяців позбавлення волі.

Під час розслідування справи Поповича та Луцака поліція виявила електронну таблицю Microsoft Excel, яка доводить, що вони відмили 6,63 млн фунтів стерлінгів готівкою в період від серпня 2022 року до червня 2023 року.

Злочинна діяльність дозволила Валерію та Оксані Попович придбати другий будинок на південному заході Лондона за трохи менше 1 млн фунтів стерлінгів.

Діючи за оперативною інформацією, 28 червня 2023 року поліція зупинила автомобіль у Твікенхемі, пасажиром якого був Валерій Попович. Поліцейські виявили в автомобілі понад 60 000 фунтів стерлінгів готівкою, після чого заарештували Поповича на місці злочину.

Потім офіцери провели обшук за його адресою на Глостер Роуд, Фелтем, де знайшли 130 000 фунтів стерлінгів готівкою. Ці гроші були вилучені разом з його електронними пристроями.

Підрозділ боротьби з економічною злочинністю виявив зв’язок з Оксаною Попович та Луцаком, яких заарештували у їхніх будинках 15 травня 2024 року.

Підрозділ з боротьби з економічними злочинами працював над розслідуванням спільно з партнерськими установами, зокрема Національним управлінням з боротьби з корупцією, Королівською податковою і митною службою та Управлінням з фінансового моніторингу та контролю. Воно включало оцінку комплексних доказів, зокрема чатів, грошових транзакцій, відеоспостереження, криптовалютних гаманців і журналів дзвінків.

Негін Момтахен, спеціалізований прокурор Королівської прокурорської служби, каже, що відмивання грошей не є «злочином без жертв», і вони прагнуть конфіскувати гроші, отримані внаслідок злочинної діяльності.