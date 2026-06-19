У Британії засудили українця та румуна за підпали, пов’язані з Кіром Стармером: що відомо

Станіслав Карпюк та Роман Лавринович. Фото: Поліція, ПА боротьби з тероризмом

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Британський суд відправив до в’язниці двох чоловіків, які влаштовували підпали об’єктів, пов’язаних із прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Про це повідомляє BBC.

Ці злочини вони вчинили за вказівкою російських спецслужб. Суд у Лондоні Олд-Бейлі засудив 22-річного українця Романа Лавриновича до семи років тюрми, а 27-річного румуна Станіслава Карпюка — до двох років.

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Слідство встановило, що Лавринович діяв за вказівкою користувача Telegram під псевдонімом «EL», який вербував виконавця та обіцяв грошову винагороду. Суддя Гарнем назвав Лавриновича «корисним ідіотом», зазначивши, що той був «легко підкупили» і «прийняв цю роботу, як і інші брудні дрібні завдання».

Слідство встановило, що у травні 2025 року зловмисники вчинили серію підпалів. Наприклад, 8 травня вони спалили автомобіль Toyota, що колись належав Кіру Стармеру. Потім 11 травня влаштували пожежу в квартирах, де раніше жив прем’єр. А 12 травня підпалили будинок, який він здавав своїй невістці Джудіт Александер. Вона розповіла суду, як ледь не опинилася в пастці разом із родиною, коли густий дим перекрив їм вихід.

Станіслав Карпюк, за оцінкою судді, виконав «допоміжну роль» у цих «абсолютно безрозсудних» нападах. Його затримали 17 травня в аеропорту Лутон під час спроби вилетіти до Румунії.

Адвокат Лавриновича Джеймс Скобі Кейсі назвав свого підзахисного «повним і абсолютним піхотинець» та «підживленням для такого типу інфільтрації». За словами захисника, Лавринович відчуває «ганьбу, яку він спричинив родині в Україні».

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Своєю чергою адвокат Карпюка Шахід Рашид заявив, що той прагнув лише «допомогти другу, який відчайдушно потребував грошей на лікування батька». Третього фігуранта справи, 35-річного Петра Починка, суд виправдав.

«Такі злочини, як підпал, керовані анонімними онлайн-акаунтами, які обіцяють оплату, є постійною тенденцією в нашій роботі з діями. Я хотіла б похвалити швидку роботу слідчої групи, яка встановила особи чоловіків, причетних до пожеж, протягом кількох днів після них», — заявила голова Контртерористичної поліції Лондона Гелен Фланаган.

Нагадаємо, на початку червня на південному заході Франції невідомі особи атакували коктейлями Молотова завод компанії Delair, яка постачає безпілотники для України. Цей інцидент викликав серйозне занепокоєння серед місцевих силовиків через можливе іноземне втручання в роботу критичної інфраструктури.

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