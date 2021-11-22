У Брюсселі COVID-протести завершилися масштабними заворушеннями зі сльозогінним газом і пораненими

Мітингувальники кидали у поліцейських каміння, трощити автомобілі та підпалювали сміттєві баки.
У Бельгії в неділю, 21 листопада, десятки тисяч людей вийшли на вулиці Брюсселя на знак протесту проти посилення COVID-обмежень.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що виконавши антифашистську пісню "Bella Ciao", учасники із транспарантом з написом "Разом за свободу" і криками "Свобода! Воля! Свобода!" вирушили до штаб-квартири Європейського Союзу.
Однак увечері спершу мирні демонстрації переросли у заворушення: мітингувальники почали закидати поліцейських камінням, трощити автомобілі та підпалювати сміттєві баки.
У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети. Під час зіткнень постраждали троє співробітників поліції та один демонстрант.
Окрім того, за словами речника поліції Ілзе Ванде Кере, 42 протестувальників затримали, а двох заарештували і звинуватили у насильницьких діях.
У виданні зауважують, що демонстранти виступали проти наполегливих рекомендацій уряду щодо вакцинації від коронавірусу, а також будь-яких потенційних кроків на користь запровадження обов'язкових щеплень.
Напередодні масштабні заворушення відбулися у Нідерландах, де поліція підстрелила трьох протестувальників і заарештувала понад пів сотні людей.
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