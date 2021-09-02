У Брюсселі наслідки коронавірусу лікуватимуть відвідуванням музеїв

Зокрема, пацієнтам запропонують безкоштовно відвідувати п'ять державних музеїв.

Брюссельські лікарі призначатимуть відвідування музеїв пацієнтам. Так там боротимуться зі стресом, який викликає пандемія COVID-19.

Про це пише The Guardian.

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Таку можливість матимуть пацієнти лікарні Бругмана. Зокрема, їм запропонують безкоштовно відвідувати п'ять державних музеїв міста. Це - Гран-Плас, Музей моди і мережива на Рю-де-ла-Віолетта, Музей каналізації біля залізничної станції Міді і Гардероб Манекен-Піс, Центр сучасного мистецтва на площі Святої Катерини. Протягом трьох місяців вони зможуть побачити різні експонати.

"Криза COVID-19, яка посилює стрес, вигоряння та інші патології, підтвердила актуальність такого проєкту. Було доведено, що мистецтво може бути корисним для здоров'я - як психічного, так і фізичного", - відзначила керівник відомства з питань культури в Брюсселі Дельфіна Хауба.

Нагадаємо:

Синдром COVID-стресу. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що пандемія коронавірусу вже вплинула на ментальне здоров'я мільйонів людей у всьому світі. Страх захворіти, померти, інфікувати інших, утратити роботу - це те, що турбує нас найчастіше. В Україні серед тих, хто звертається по допомогу до психологів, кожному другому діагностують тривожний розлад. Як в умовах пандемії не втратити душевний спокій – у нашому матеріалі.

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