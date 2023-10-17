У Брюсселі нібито прихильник ІДІЛ застрелив двох осіб: в країні підвищили рівень терористичної небезпеки. 

Двоє громадян Швеції були застрелені, а третя особа була поранена в центрі Брюсселя в понеділок ввечері.

Чоловік, який назвав себе членом "Ісламської держави", взяв на себе відповідальність на відео, опублікованому у Мережі.

Про це пише Reuters.

Підозрюваний нападник втік з місця події після стрілянини, спонукало Бельгію підвищити рівень терористичної тривоги до найвищого рівня.

Федеральний прокурор Бельгії заявив, що немає жодних доказів того, що нападник, який все ще перебуває на волі, має будь-який зв'язок із недавнім відновленням конфлікту між Ізраїлем і палестинськими бойовиками.

Ймовірним мотивом нападу було шведське громадянство жертв, заявив прокурор.

Підозрюваний нападник, назвавшись Абдесалем Аль-Гуілані, заявив у відео в соціальних мережах, що він борець за Аллаха.

Федеральний прокурор заявив, що третій постраждалий, який був поранений, але стан якого не загрожує життю, був водієм таксі. Прокурор закликав жителів Брюсселя залишатися вдома, поки загроза не мине.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Строммер заявив Reuters, що уряд інтенсивно працює з бельгійською владою, щоб отримати більше інформації про те, що сталося.

Одна бельгійська газета повідомила, що, ймовірно, жертвами були двоє футбольних уболівальників. У понеділок увечері Бельгія приймала Швецію у відбірковому матчі Євро-2024. Матч був перерваний у перерві з міркувань безпеки.

Відео теракту в Брюсселі, розміщене на вебсайті газети Het Laatste Nieuws, показало чоловіка в помаранчевій куртці на скутері на перехресті з гвинтівкою, який спочатку зробив два постріли, потім ще три, а потім вбіг у будівлю, зробивши ще два постріли. Виходячи, він знову роблячи кілька кроків назад і стріляючи знову.

Бельгійська газета повідомила, що свідок сказав, що стрілець кричав «Аллаху Акбар» перед тим, як пролунали постріли.

Згідно з розшифровкою відеозвернення, яке записав самопроголошений зловмисник, він сказав:

Франція посилює контроль на кордоні з Бельгією після смертоносного нападу в Брюсселі.

Кризовий центр Бельгії попередив громадськість не здійснювати непотрібних поїздок у столицю.

Нагадаємо, на заході Уганди повстанці, пов'язані з терористичним угрупованням "Ісламська держава", вбили у школі щонайменше 41 людину, з них 38 – діти.

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