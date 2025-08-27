У Будапешті розгорівся скандал через підсвітку мосту українськими кольорами

Міст у Будапешті / © скриншот з відео

Мер Будапешта Гергей Карачонь розпорядився, щоб до 24 серпня Ланцюговий міст, один із найвідоміших символів столиці Угорщини, був підсвічений кольорами українського прапора. Цей жест на підтримку України викликав різку критику серед членів правлячої партії «Фідес», яку очолює прем’єр Віктор Орбан.

Про це пише видання Hirado.

У партії Орбана підкреслили, що рішення Карачоня вони сприйняли як провокаційне, особливо на тлі останніх заяв президента України Володимира Зеленського, які у «Фідес» оцінили як загрозливі. Там нагадали, що Угорщина відмовилася підтримувати прискорений вступ України до ЄС, що є особливо чутливим питанням для українського лідера.

«Що робить керівник міста, коли його народ піддається погрозам і шантажу з боку іншої країни? Відповідь проста: він підсвічує один із найвідоміших мостів у кольори держави, що загрожує», — заявив Бела Радич, представник фракції правлячої партії. Він додав, що Ланцюговий міст мав би залишатися підсвіченим у кольори угорського прапора — червоний, білий і зелений, особливо у день, коли Україна нібито «погрожувала країні».

Критика Бели Радича була доповнена заявами інших політиків. Александра Сенткіраї, лідерка фракції у Будапешті, також різко висловилася проти дій мера. Вона підкреслила, що в день, коли український президент нібито погрожував Угорщині, підсвічування міста у кольори України виглядає як «ганьба». За її словами, перед тим, як демонструвати підтримку іноземній державі, мер мав би забезпечити належне функціонування міського транспорту та безпеку громадян, адже останнім часом у Будапешті фіксують вибухи автобусів, поширення щурів та інші проблеми.

Сенткіраї додала, що можна дотримуватися глобалістських або ліберальних цінностей, але «не можна нехтувати фундаментальними інтересами угорських громадян».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною. А тепер ці відносини залежить від позиції офіційного Будапешта.