У будівлі Сенату США виникла паніка через повідомлення про озброєного чоловіка

Поліцейські офіцери обшукують офісну будівлю Сенату та територію навколо неї у відповідь на "тривожний дзвінок 911".

У середу, 2 серпня, поліція Капітолію розпочала евакуацію із однієї з офісних будівель Сенату США після отримання повідомлень про можливу стрілянину.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на представників правоохоронних органів.

За даними Департаменту столичної поліції, повідомлення на 911 про стрілянину в Капітолії надійшло о 14:30 (за місцевим часом), тобто о 21:30 за Києвом.

Поліцейські офіцери обшукують офісну будівлю Сенату та територію навколо неї у відповідь на "тривожний дзвінок 911".

"Будь ласка, тримайтеся подалі від цього району, оскільки ми все ще проводимо розслідування", — повідомила поліція Капітолію у Twitter.

Також читайте Поліція переплутала будинок і розстріляла невинного чоловіка

У наступному дописі в Twitter поліція Капітолію повідомила: "Якщо ви перебуваєте в будівлях Сенату, усі всередині повинні сховатися на місці, оскільки повідомлення стосувалося можливого активного стрільця. Слід зазначити, що ми не маємо підтверджених повідомлень про постріли".

Офіцери поліції заблокували доступ до підземних тунелів, що ведуть до офісних будівель Сенату від головної будівлі Капітолію.

Охорона в самій будівлі Капітолію виглядає досить спокійною, але поводиться насторожено.

Більшість законодавців наразі перебувають поза межами Капітолію та у своїх виборчих округах на серпневих канікулах.

Нагадаємо, у серпні 2022 року чоловік на автомобілі протаранив загородження біля Капітолію. Коли на зустріч вибігла поліція, чоловік спочатку вистрелив у повітря, а потім - застрелився.

Читайте також: