У будинку знайшли 5 тіл немовлят у картонних коробках

У Франції розслідують загадкові смерті немолят / © Associated Press

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У Франції розслідують загадкову смерть 5 немовлят, тіла яких були знайдені у приватному будинку подружжя.

Про це пише Le Parisien.

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У будинку подружжя в місті Оранж, що в департаменті Воклюз на південному сході Франції, було знайдено тіла п’яти немовлят. Вони були у картонних коробках.

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Джерело, наближене до розслідування, повідомило газеті, що знахідка сталася після того, як жінка, 1994 року народження, у понеділок ввечері народила в лікарні свою третю дитину після третього випадку так званого «заперечення вагітності».

З причин, які поки що залишаються нез’ясованими, лікарня в Оранжі сповістила про це правоохоронні органи. Чоловік жінки, якого не було вдома, коли вона поїхала до лікарні, вирішив обшукати коробки в їхньому будинку після суперечки щодо їхнього вмісту. Саме там, як повідомляється, він виявив тіло, що розкладалось.

Потім чоловік доставив тіло до лікарні, де персонал сповістив про це правоохоронні органи.

Поліція провела обшук у помешканні подружжя та виявила плоди в поліетиленових пакетах, які були складені в картонні коробки.

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Як повідомляється, у подружжя є двоє дітей віком вісім та 12 років, а також третя дитина, яка народилася в понеділок. Як стало відомо, жінка залишається в лікарні і не була взята під варту.

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