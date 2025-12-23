ТСН у соціальних мережах

У Будьонновську РФ пролунала серія вибухів: дрони вразили хімічний завод «Ставролен»

У російському Будьонновську Ставропольського краю пролунала серія вибухів — за повідомленнями очевидців, дрони вразили хімічний завод «Ставролен», у місті спалахнула пожежа.

Олена Кузьмич
Будьонновськ

Будьонновськ / © із соцмереж

Увечері у місті Будьонновськ Ставропольського краю РФ було чути близько десяти вибухів. Місцеві жителі повідомляють про пожежу в одному з районів міста.

За словами очевидців, вибухи тривали щонайменше 20 хвилин і не припинялися. У північній частині Будьонновська було видно займання, а також зафіксовано падіння одного з безпілотників між житловими п’ятиповерхівками.

Попередньо, сили протиповітряної оборони РФ намагалися відбити атаку безпілотників. За наявною інформацією, дрони уразили хімічний завод Ставролен, розташований у місті.

Офіційних повідомлень про загиблих або постраждалих, а також про масштаби руйнувань наразі немає. Російська влада ситуацію публічно не коментувала.

