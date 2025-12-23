- Дата публікації
Категорія
Світ
У Будьонновську РФ пролунала серія вибухів: дрони вразили хімічний завод «Ставролен»
У російському Будьонновську Ставропольського краю пролунала серія вибухів — за повідомленнями очевидців, дрони вразили хімічний завод «Ставролен», у місті спалахнула пожежа.
Увечері у місті Будьонновськ Ставропольського краю РФ було чути близько десяти вибухів. Місцеві жителі повідомляють про пожежу в одному з районів міста.
За словами очевидців, вибухи тривали щонайменше 20 хвилин і не припинялися. У північній частині Будьонновська було видно займання, а також зафіксовано падіння одного з безпілотників між житловими п’ятиповерхівками.
Попередньо, сили протиповітряної оборони РФ намагалися відбити атаку безпілотників. За наявною інформацією, дрони уразили хімічний завод Ставролен, розташований у місті.
Офіційних повідомлень про загиблих або постраждалих, а також про масштаби руйнувань наразі немає. Російська влада ситуацію публічно не коментувала.