У Буенос-Айресі після вживання фальсифікованого кокаїну померли 16 людей, а ще 50 опинилися в лікарні

У Буенос-Айресі після вживання фальсифікованого кокаїну померли 16 людей, а ще 50 опинилися в лікарні

Після вживання наркотиків у людей почали траплятися судоми і раптові серцеві напади.

В Аргентині після вживання фальсифікованого кокаїну померли щонайменше 16 людей, а ще пів сотні опинилися в лікарнях столичного Буенос-Айреса.

Про це у середу, 2 лютого, повідомляє ВВС.

За попередніми даними, постраждалі придбали наркотики в одному місці. Правоохоронці підозрюють, що кокаїн містив отруту або домішки сильного седативного препарату.

"Кожен торговець, який бере кокаїн, розбавляє його. Дехто використовує нетоксичні речовини, наприклад крохмаль. Проте в цьому випадку препарат був розведений шкідливою речовиною", - вказав міністр безпеки провінції Буенос-Айрес Серхіо Берні.

Після вживання наркотиків у людей почали траплятися судоми і раптові серцеві напади. Один із постраждалих назвав місце, в якому придбав препарат, після чого поліціянти здійснили декілька рейдів і затримали дев'ятьох підозрюваних.

Вказується, що пакети з кокаїном, виявлені під час рейдів, співпадають із тими, які правоохоронцям надав родич одного із загиблих. Водночас слідчі очікують на результати розтину, щоб порівняти вилучені наркотики з тими, які вживали потерпілі.

Тим часом місцевих жителів, які придбали кокаїн впродовж останніх 24 годин, закликали викинути його.

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