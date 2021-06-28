У Бухаресті не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом

У Бухаресті не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом

Усього кілька місяців тому відділення інтенсивної терапії в столиці Румунії були завантажені.

У Бухаресті в неділю, 27 червня, не зареєстрували жодного нового випадку захворювання на COVID-19.

Про це із посиланням на прем'єр-міністра Румунії Флоріна Кицу повідомляє The Associated Press.

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"У Бухаресті найвищий рівень вакцинації в країні, - заявив очільник румунського уряду. - Також у Бухаресті за останні 24 години було 0 (!!!) осіб, інфікованих SARS-COV-2. Вакцинація - єдиний розв'язок для подолання пандемії. Це так просто!"

У виданні зазначається, що всього кілька місяців тому відділення інтенсивної терапії в столиці Румунії були завантажені на повну потужність, оскільки рівень захворюваності на коронавірус за 14 днів перевищував 7 на 1000 жителів.

Зараз кількість нових випадків COVID-19 у столиці складає всього 0,05 на 1000 жителів.

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Від початку масової вакцинації у Румунії з понад 19 млн населення ввели майже 9 мільйонів доз препаратів від коронавірусу. 23% населення країни вважаються повністю вакцинованими від COVID-19.

Загалом понад мільйон жителів Румунії отримав позитивний результат тесту на коронавірус, понад 33 тис. із них померли від ускладнень інфекції.

Як повідомлялося, від 1 червня в Румунії розпочалася вакцинація від коронавірусу підлітків віком 12-15 років.

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