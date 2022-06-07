У Білорусі почалися військові навчання з "переведення від мирного до воєнного часу"

У Білорусі почалися військові навчання з "переведення від мирного до воєнного часу"

У Збройних силах Білорусі розпочалися "заняття з бойової готовності".

У Міноборони Білорусі заявили, що мета таких тренувань полягає у "переведенні з мирного на воєнний час".

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на Міноборони Білорусі.

Зазначається, що заняття з бойової готовності організували після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

"Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління з організованого виконання заходів із переведення з мирного на воєнний час", - зазначили у відомстві.

У Міноборони Білорусі підкреслили, що ці заходи проводяться відповідно до плану підготовки збройних сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, чи є ризики повторного вторгнення Росії через територію Білорусі. За його словами, зараз Україна готується до всіх можливих сценаріїв. Однак ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні.

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