У Бундестазі підтвердили, що США схвалюють передавання Україні танків з Німеччини

Сполучені Штати Америки підтримують надання Україні німецьких танків Leopard 2. У США очікують, що Берлін таки виконає свої зобов'язання.
Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США підтримають передачу Україні німецьких танків Leopard 2, про що раніше повідомляли ЗМІ.
Про це вона написала у Twitter.
Штрак-Циммерман прокоментувала інформацію німецьких ЗМІ про те, що США схвалять постачання Німеччиною танків Leopard 2 Україні.
"Це було підтверджено під час мого візиту до Вашингтона під час усіх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті", — заявила очільниця оборонного комітету Бундестагу.
За її словами, американські партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов'язання.
"Ми не повинні залишати Україну сам на сам. Вам потрібні танки", - додала вона.
Слід зазначити, що напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що США дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких бойових танків Leopard 2 до України, якщо Берлін зважиться це зробити. Однак наголошується, що Штати не закликали Німеччину здійснювати такі постачання.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про ситуацію щодо надання Україні танків Abrams і зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot. За його словами, ці переговори непрості, але вони потроху рухаються.
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