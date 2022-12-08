У Бундестазі підтвердили, що США схвалюють передавання Україні танків з Німеччини

Сполучені Штати Америки підтримують надання Україні німецьких танків Leopard 2. У США очікують, що Берлін таки виконає свої зобов'язання.

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США підтримають передачу Україні німецьких танків Leopard 2, про що раніше повідомляли ЗМІ.

Про це вона написала у Twitter.

Штрак-Циммерман прокоментувала інформацію німецьких ЗМІ про те, що США схвалять постачання Німеччиною танків Leopard 2 Україні.

"Це було підтверджено під час мого візиту до Вашингтона під час усіх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті", — заявила очільниця оборонного комітету Бундестагу.

За її словами, американські партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов'язання.

"Ми не повинні залишати Україну сам на сам. Вам потрібні танки", - додала вона.

Слід зазначити, що напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що США дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких бойових танків Leopard 2 до України, якщо Берлін зважиться це зробити. Однак наголошується, що Штати не закликали Німеччину здійснювати такі постачання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про ситуацію щодо надання Україні танків Abrams і зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot. За його словами, ці переговори непрості, але вони потроху рухаються.

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