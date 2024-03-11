У Бундестазі різко розкритикували Папу Римського за пропозицію Україні підняти "білий прапор"

Німецькі депутати порекомендували понтифіку звернутись до Путіна, якщо він хоче закінчення війни.

Депутат німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн від "Вільних демократів" та Катрін Герінг-Екардт від "Зелених" розкритикували заяву Папи Римського Франциска, який закликав Україну підняти "білий прапор".

Про це повідомляє ЄП.

"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський має голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор – символ смерті й сатани", – заявила Штрак-Ціммерманн.

Крім того, голова комітету з питань оборони Бундестагу також зазначила, що Папа жодного разу не критикував голову РПЦ Гундяєва.

"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, щодо українського народу?" - запитала вона.

Штрак-Ціммерманн додала, що їй, "як католичці, соромно, що він утримується від цього".

В свою чергу Герінг-Екардт заявила, що Україна найбільше хоче миру, а саме російській диктатор Путін може його досягти.

"Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна. Той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, віддає агресору те, що він незаконно відібрав, і таким чином погоджується на знищення України", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова УГКЦ відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" та перемовини з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Латвії прокоментував скандальну заяву Папи Римського.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.