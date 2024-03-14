У Бундестазі розповіли про справжні причини, чому Шольц відмовляється передавати Taurus

У Бундестазі натякнули, що справжні причини відмови у постачанні ракет Taurus зовсім не ті, які озвучує Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має "секретні причини", щоб відмовлятися від постачання ракет Taurus до України, хоча публічно він говорить, що це через "необхідність залучення німецьких солдатів" у війну з РФ.

Про це заявив провідний член комітету з питань оборони німецького Бундестагу Александер Мюллер в інтервʼю Deutschlandfunk, передає Euractiv.

Мюллер заявив, що він вперше отримав "інформацію (...) про те, чому Шольц так думає" під час закритого засідання комітету.

"Є одна або дві речі, які не можна обговорювати публічно, які справедливо змушують його вагатися", – сказав Мюллер.

Видання зазначило, що під час виступу у Бундестазі 13 березня Шольц звинуватив опозиційних депутатів в "інструменталізації теми Taurus", попри те, що. Вони чудово знають, що інформація про справжні причини є непублічною.

Крім того, заданими видання, Міноборони Німеччини наказало оновити запаси ракет Taurus, щоб привести у бойову готовність всі 600 ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц повідомив, чому проти передавання ракет Taurus Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Бундестазі виступили проти ідеї обміну ракет Taurus на британські Storm Shadow.

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