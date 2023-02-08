У Бундестазі закликають Шольца "підштовхнути" союзників до постачання ЗСУ танків

Зазначається, що потрібно формувати танковий альянс.

Голова єврокомітету німецького Бундестагу Антон Гофрайтер закликав канцлера Олафа Шольца підштовхнути деяких "нерішучих" партнерів Берліна до постачання танків Leopard ЗСУ. За його словами, потрібно прискорити формування танкового альянсу.

Про це повідомляє видання t-online.

Депутат наголосив, що наразі "йдеться про відновлення довіри" та про "переконання європейських партнерів" у нарощуванні.

"Добре, що канцлер нарешті бере на себе координувальну роль. Ми не маємо гаяти часу, тому що весняний наступ російської армії неминучий", - зауважив Гофрайтер та закликав партнерів продовжувати підтримувати Україну.

Нагадаємо, уряд Німеччини у вівторок, 7 лютого, офіційно схвалив передавання Україні до 178-ми бойових танків Leopard 1 A5. У відомстві наголосили, що передадуть машини " для законної самооборони від російсько-агресорської війни, яка порушує міжнародне право".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЗСУ отримають танки Leopard 2 від Німеччини до кінця березня. Група українських військових вже вирушила за кордон тренуватися на німецьких танках.

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