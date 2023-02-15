"У бункері Путіна стався міні-переворот": Піонтковський серйозний про конфлікт у Кремлі

Міноборони Росії більше зайняте війною проти ПВК "Вагнер", ніж проти України.

У Росії командування "спеціальної військової операції" в особі Сергія Шойгу та Валерія Герасимова почало свідомо знищувати ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський на каналі "Freeдом".

"У ніч з 10 на 11 січня в бункері Путіна відбувся міні-військовий переворот. Генерали Шойгу і Герасимов, які кілька місяців ображаються і принижуються з подачі Путіна двома його псами Кадировим і Пригожиним, відновили певною мірою свою позицію. Вони змусили зняти з посади командувача військової операції ставленика Пригожина Суровікіна і відновили повноваження Герасимова", — заявив він.

За словами політолога, з цього моменту генеральний штаб РФ почав методично фізично знищувати групу "Вагнера" — позбавляючи їх постачання, закривши їм доступ до мобілізації ув'язнених.

"Це був один із секретів їхнього успіху — мобілізація ув'язнених, трупами яких можна завалювати позиції більш відверто, ніж трупами "мобіків". Після цього йде гра на знищення Пригожина, він уже "не жилець". А Путін зіткнувся з тією ж проблемою, що й Гітлер 1934 року, коли гітлерівський генеральний штаб зажадав розправитися зі штурмовиками Ернста Рема і фізично знищити його друга, ватажка цих штурмовиків. Гітлер вирішив, що генеральний штаб армії йому важливіший, і вручив Рему пістолет з одним патроном", — розповів Піонтковський.

Як зазначив експерт, Путін зайняв двоїсту позицію — поступився військовим, але не здав повністю Пригожина. За його словами, ПВК та російський генштаб зараз більше зайняті внутрішньою війною, ніж війною проти України.

Нагадаємо, власник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 9 лютого оголосив про припинення вербування ув'язнених у ПВК.

Російська правозахисниця Ольга Романова стверджує, що підопічні Шойгу "відсувають" Пригожина, щоб вербувати зеків безпосередньо через міноборони РФ.

Лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко, який воює на Бахмутському напрямку, розповів, що Росія почала "утилізувати" ПВК "Вагнер" після того, як найманці не змогли захопити місто Бахмут Донецької області.

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що місце "Вагнера" на фронті тепер займають підрозділи регулярної російської армії.

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