У Бурятії знайшли останки українського вченого, який зник 16 років тому: що відомо

Вчений із Вінниці Анатолій Новіков / © obozrevatel.com

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У Бурятії, РФ, знайшли останки вченого з України, який 2009 року приїхав на семінар і безслідно зник під час прогулянки. Анатолій Новіков мав представляти Вінницький національний технічний університет, але так і не з’явився на заході.

Про це пише OBOZ.UA.

Як повідомила пресслужба слідчого управління Слідчого комітету РФ у Бурятії, останки було знайдено в лісі біля села Новий Енхалук 14 травня. За даними Telegram-каналу Baza, їх виявив місцевий лама і повідомив про знахідку в поліцію.

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Поруч лежала куртка, схожа з описом одягу, у якому вчений вийшов на прогулянку, а також мобільний телефон, IMEI (унікальний номер) якого повністю збігся з IMEI телефона Новікова.

Також поруч із тілом лежали вставні щелепи та кілька українських монет.

Що відомо про зникнення Новікова

Анатолій Новіков 22 червня 2009 року прилетів до Улан-Уде, щоб узяти участь у міжнародній конференції «Плазмова емісійна електроніка», яка проходила на турбазі «Енхалук» на узбережжі озера Байкал.

73-річний вчений працював у сфері плазмової електроніки, розробляв електронні гармати. Він представляв Вінницький національний технічний університет і планував виступити на семінарі.

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Однак, як писали тоді газети, на момент зникнення на його ім’я не було оформлено офіційного запрошення і він не значився у списку учасників.

«Анатолій Олександрович не був там доповідачем, тому я заборонив йому. Але він поїхав», — розповідав ректор Вінницького університету Борис Мокін.

Після прибуття до Бурятії Новіков мав втомлений вигляд, «повільно реагував на все», казав голова оргкомітету семінару Олександр Семенов.

За його словами, колеги подумали, що так на професора подіяла зміна часових поясів.

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Наступного дня учасники конференції виїхали на турбазу. Востаннє Анатолія Новікова бачили на центральній вулиці села Енхалук. Він пішов до лісу і зник.

Українського вченого шукали МНС РФ, Байкальський пошуково-рятувальний загін, водна міліція, спеціально навчені собаки.

«Бурятія — це бандитський край»: чому вчений не міг загубитися?

Також до Бурятії з України приїжджала дочка Новікова Тетяна і сама намагалася знайти слід батька, але її старання також не дали результатів.

Пошуки професора офіційно було припинено 2019 року.

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Колега зниклого вченого Юрій Кравченко розповідав, що Анатолій Новіков був досвідченим туристом і не міг загубитися.

Анатолій Новіков був досвідченим туристом і не міг загубитися / © Baza

«Ходив лісами, болотами, був на північному Уралі, в Карелії, Карпатах. Чудово орієнтується в будь-якій місцевості, не боїться комарів, холоду, голоду. Знає, що таке тайга. У наметі ночує за будь-якої погоди. Здоров’я в нього було прекрасне, він був живчиком. Невідомо, чому він зник. Але Бурятія — це бандитський край», — казав Юрій Кравченко.

Мріяв про кульову блискавку: ким був Анатолій Новіков

У Вінниці в Анатолія Новікова залишилися дружина Галина, донька Тетяна та син Ігор.

«Тато мріяв створити в лабораторних умовах кульову блискавку. На конференцію їхав у гарному настрої, обіцяв привезти з Бурятії сувеніри. Тато там уже був 1991 року», — розповідала Тетяна.

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У Слідкомі РФ заявили, що наразі вирішується питання щодо проведення молекулярно-генетичного дослідження з метою ідентифікації останків. Там додали, що слідство вживає інших процесуальних заходів для встановлення повної картини події.

Нагадаємо, сестра завдяки новині у газеті впізнала свого брата, який загадково зник 25 років тому.