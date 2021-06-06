У Буркіна-Фасо внаслідок найкривавішого за п'ять років нападу бойовиків загинула сотня людей

В країні оголосили триденну жалобу.

На півночі Буркіна-Фасо увечері в п'ятницю, 4 червня, бойовики вбили щонайменше сотню людей в селі Солхан в провінції Яга (регіон Сахель). Поблизу кордону з Ніґером також згоріли місцевий ринок і кілька будинків.

Про це повідомляє The Associated Press.

Уряд країни звинуватив в атаці джихадистів, однак поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.

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Старший науковий співробітник ACLED Гені Нсайбія заявив, що це найкривавіший теракт в Буркіна-Фасо за понад п'ять років, відколи країну захопили джихадисти, пов'язані з "Аль-Каїдою" та Ісламською державою.

"Цілком очевидно, що групи бойовиків перейшли на більш високий рівень, щоб загострити ситуацію в Буркіна-Фасо, і перемістили свої зусилля в райони за межами безпосередньої досяжності антитерористичної коаліції під керівництвом Франції, яка бореться з ними в прикордонному регіоні трьох держав", - сказав він.

Попри присутність понад п'яти тисяч французьких солдатів в Сахелі, насильство з боку джихадистів зростає. У квітні за тиждень в Буркіна-Фасо вбили понад 50 осіб, зокрема двох іспанських журналістів і ірландського захисника природи. Більше мільйона людей в країні стали вимушеними переселенцями.

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Місцевий житель, який не захотів називати імені, побоюючись за свою безпеку, відвідував родичів в медичній клініці Себбі, розташованій приблизно в 12 кілометрах від місця нападу. Він розповів, що бачив, як в клініку входило багато поранених.

"Я бачив 12 осіб в одній кімнаті і близько 10 в інший. За пораненими доглядали багато родичів. Також було багато людей, які втекли з Солхана ... Люди дуже налякані і стурбовані", - сказав він телефоном.

Уряд країни оголосив триденну жалобу.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш вже висловив обурення вбивствами і, за словами його представника Стефана Дюжарріка, заявив, що ООН повністю підтримує владу в її зусиллях подолати загроз миру і стабільності в Буркіна-Фасо.

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"Він рішуче засуджує мерзенний напад і підкреслює нагальну необхідність того, щоб міжнародне співтовариство подвоїло підтримку державам-членам в боротьбі з насильницьким екстремізмом і його неприйнятними людськими жертвами", - йдеться в заяві Дюжарріка.

Ісламські екстремісти все частіше здійснюють напади в Буркіна-Фасо, особливо в регіоні, що межує з Ніґером і Малі. Минулого місяця бойовики вбили щонайменше 30 людей в східній частині Буркіна-Фасо недалеко від кордону з Ніґером.

Як повідомлялося, у країні, яка має спільний кордон з Малі та Ніґером, починаючи від 2015 року радикальними ісламістами регулярно здійснюються напади, внаслідок яких за цей час загинули сотні людей. Жертвами цих атак у 2016 році стали зокрема й четверо українців.

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