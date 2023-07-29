У Бурятії евакуювали магазин через м'яку іграшку в українському костюмі - росЗМІ

Вівця в українському національному одязі викликала підозри мешканців селища Селенгінськ, тому на місце викликали ФСБ та ОМОН.

У російській Бурятії евакуювали магазин через іграшкову вівцю в українському національному костюмі.

Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

РосЗМІ повідомили, що мешканка селища Селенгінськ знайшла на вулиці іграшкову вівцю та віднесла її до крамниці "Карина". Жінка виклала фото до місцевої групи у Viber, щоб знайти господаря.

"Це була вівця у національному українському костюмі з кнопкою, яка запускає пісню "Несе Галя воду", - йдеться у повідомленні.

Вівця викликала підозри, тому на місце викликали ФСБ та ОМОН. Вибухівку та небезпечні речовини в іграшці не знайшли.

Нагадаємо, бурятські пожежники планово випалювали суху траву в полі біля села Солонці і випадково спалили пів села.