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У Бурятії мати окупанта, який потрапив в Україні в полон, вийшла на пікет проти війни

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У Бурятії мати окупанта, який потрапив в Україні в полон, вийшла на пікет проти війни

скриншот з відео

Тим не менш жінка повторяє кліше російських пропагандистів і переживає, що син потрапив до рук "безжальних нацистів".

У російському Улан-Уде (Бурятія) мати окупанта РФ вийшла на одиночний пікет після того, як дізналася, що її син, військовий-контрактник Сергій Очиров перебуває в полоні в Україні.

Про це інформує російське видання "Люди Байкалу".

На вулиці жінка розгорнула плакат "Ні війні".

"Я мати Сергія Очирова, якого вчора показували. Я не хочу, щоб була війна. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що насправді це не фейк. Ось я його мама. Ось він мені зателефонував, я побачила це відео. Мені вчора всі почали писати: "А ви доведіть, що це не фейк". Та я нічого не хочу доводити. Я просто вам кажу — це мій син", — говорить мати окупанта.

Її син служить у військовій частині станції "Дивізіонна" в Улан-Уде. У лютому Сергія Очирова відправили на навчання до Білорусі. 

"Я бачу, що на відео син розгублений. Чому на відео він один? Де решта хлопців? Де ця колона, яка йшла із боєприпасами? Ніхто нічого не знає. Хто його в полон захопив? Це "нацисти" чи війська українські? Це є різні поняття, виходить. "Нацисти" — вони ж безжальні. Я нічого не знаю", — повтоює жінка пропагандистські кліше РФ.

Відомо, що 28 лютого військовий РФ Сергій Очиров потрапив під обстріл, отримав поранення у плече та потрапив у полон.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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