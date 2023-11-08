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У Бурятії потужно палав гірничо-збагачувальний комбінат – у небі чорні клуби диму (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
422
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У Бурятії потужно палав гірничо-збагачувальний комбінат – у небі чорні клуби диму (відео)

Пожежа у Бурятії на гірничо-збагачувальному комбінаті / Фото: скриншот

У Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничому комбінаті.

У Бурятії у ніч проти 8 листопада сталася потужна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті "Озерний". За даними МНС, на місці працюють близько тридцяти пожежників та 16 одиниць техніки.  

Про це пишуть місцеві ЗМІ та пабліки.

Пожежа сталася в одному з цехів ГЗК "Озерний" на площі 500 квадратних метрів.

За словами рятувальників, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Також стверджується, що розповсюдження вогню було ліквідовано.

На відео очевидець коментує, що перший поверх цеху згорів повністю. Бурятський ГЗК "Озерний" займається видобутком та переробленням свинцево-цинкових руд.

Нагадаємо, в Росії у ніч проти 29 жовтня невідомий безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод – на місці спалахнула потужна пожежа.

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У Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничому комбінаті

У Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничому комбінаті

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Дата публікації
Перегляди
422
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