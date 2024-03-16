У Бєлгороді "бавовна": лунають вибухи, є пожежі: місцеві кажуть про "прильоти" (фото, відео)

У російському Бєлгороді вранці 16 березня пролунали вибухи. У місті спалахнуло декілька пожеж. Загоряння були на відкритій території, також горіли автівки. Місцеві кажуть про "прильоти" у різних частинах міста.

Про це пишуть російські пабліки.

Міністерство оборони Росії заявило про "успішну" роботу ППО. Там відзвітували, що нібито вночі було знищено п'ять безпілотників у Курській області, три дрони, реактивний снаряд та ракету "Точка-У" у Бєлгородській області.

А на ранок 16 березня Міноборони РФ заявило про нібито обстріл Бєлгородській області з РСЗВ RM-70 "Вампір" і знищення восьми реактивних снарядів, а також двох дронів.

У Бєлгороді 16 березня пролунали вибухи /Фото: Telegram-канали

У Бєлгороді 16 березня пролунали вибухи / Фото: Telegram-канали

У Бєлгороді 16 березня пролунали вибухи – сталися пожежі / Фото: Telegram-канали

Нагадаємо, у Самарській області дрони атакували два нафтопереробні заводи.

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