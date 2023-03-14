У Бєлгороді біля аеропорту пролунали гучні вибухи: росіяни повідомляють про "ракетну атаку"

Місцева влада заявляє про "ракетну атаку" та роботу ППО.
У російському Бєлгороді вночі, 14 березня, в районі місцевого аеропорту пролунали гучні вибухи.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
У Бєлгороді та області вночі місцеві жителі повідомили про гучні вибухи у місті. Також росіяни опублікували відео, що в районі місцевого аеропорту ймовірно стався "приліт".
Влада Бєлгородської області вже заявила про нібито "ракетну атаку" та встигла прозвітувати про те, що ППО збила три повітряні цілі.
Нагадаємо, у ніч проти 14 березня у Бєлгородській області сталася чергова "бавовна" під час пусків ракет. Одна з них "самоліквідувалася" неподалік від місця запуску.
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