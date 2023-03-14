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У Бєлгороді біля аеропорту пролунали гучні вибухи: росіяни повідомляють про "ракетну атаку"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Бєлгороді біля аеропорту пролунали гучні вибухи: росіяни повідомляють про "ракетну атаку"

Фото: соцмережі

Місцева влада заявляє про "ракетну атаку" та роботу ППО.

У російському Бєлгороді вночі, 14 березня, в районі місцевого аеропорту пролунали гучні вибухи. 

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. 

У Бєлгороді та області вночі місцеві жителі повідомили про гучні вибухи у місті. Також росіяни опублікували відео, що в районі місцевого аеропорту ймовірно стався "приліт". 

Влада Бєлгородської області вже заявила про нібито "ракетну атаку" та встигла прозвітувати про те, що ППО збила три повітряні цілі. 

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня у Бєлгородській області сталася чергова "бавовна" під час пусків ракет. Одна з них "самоліквідувалася" неподалік від місця запуску. 

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Дата публікації
Перегляди
2128
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