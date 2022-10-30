У Бєлгороді цинкові труни, яких привезли окупантів, викинули на смітник разом із пакетами для трупів: фото 

У м. Бєлгород РФ ритуальна служба викинула на смітник цинкові труни та пакети для трупів, які вже були використані. Місцевих жителів це шокувало та налякало.

Про це пише телеграм-канал Baza.

Інцидент стався на одній із вулиць Бєлгорода. Коли місцеві жителі прийшли, щоб винести сміття, то побачили там цинкові труни, пакети для тіл, ікони та іншу атрибутику. Росіяни були шоковані побаченим.

За даними телеграм-каналу, це були використані труни, в яких до Росії прислали тіла ліквідованих в Україні окупантів. Проте в РФ родичі загарбників вирішили поховати їхні тіла у звичайній труні, а цинкову ритуальні агенції просто викинули на смітник. Там використані труни пролежали кілька діб.

Ситуація у Бєлгородській області Росії

Бєлгородська область розташована на кордоні з Україною, а тому там часто стаються дивні інциденти - вибухи, стрілянина серед мобілізованих та інше.

Побоюючись нападу окупанти в Бєлгородській області почали встановлювати захисні протитанкові споруди.

У жовтні в Бєлгородській області РФ російські військові розстріляли 55-річного місцевого жителя. Чоловік був нетверезий, він гуляв околицею села та випадково потрапив на позиції окупаційної армії.

Також у місті Шебекіно Бєлгородської області 22 жовтня пролунали вибухи. Після цього місцеві кинулись тікати з цього населеного пункту.

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